Ефремова доставили в суд

Заседание начнётся в 11 часов утра.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил журналистам, что рассмотрение дела может занять около двух месяцев, пишет РИА ФАН. Первое слушание намечено на начало августа.

Ефремов на джипе попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня, выехав на полосу встречного движения и врезавшись в фургон. Водитель фургона скончался от полученных травм. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Он находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

