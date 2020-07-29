Ефремова доставили в суд
Актёра Михаила Ефремова в среду утром доставили в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с его участием, передаёт RT.
Заседание начнётся в 11 часов утра.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил журналистам, что рассмотрение дела может занять около двух месяцев, пишет РИА ФАН. Первое слушание намечено на начало августа.
Ефремов на джипе попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня, выехав на полосу встречного движения и врезавшись в фургон. Водитель фургона скончался от полученных травм. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Он находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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