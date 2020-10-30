Ефремов заявил о желании отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала журналистам, что в хозяйственной отряде условия заключения лучше, чем в колониях: осужденные живут в комнатах, имеют право на ежевечерние звонки и свидания с родными.

Правозащитница отметила, что Ефремов при желании сможет создать тюремный театр, так как в СИЗО-5 есть зал для проведения культурных мероприятий.

Ранее адвокат Ефремова Владимир Васильев рассказал, что актер начал писать сценарий новой пьесы во время заключения. Ее содержание пока неизвестно.

Авария с участием Михаила Евремова произошла летом этого года. Актер, находясь за рулем своего внедорожника в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице утром следующего дня.

