Ефремов заявил о желании отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО
Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 годам колонии после смертельного ДТП в Москве на Садовом кольце, выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5, где он содержится в настоящее время. Об этом пишет ТАСС.
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала журналистам, что в хозяйственной отряде условия заключения лучше, чем в колониях: осужденные живут в комнатах, имеют право на ежевечерние звонки и свидания с родными.
Правозащитница отметила, что Ефремов при желании сможет создать тюремный театр, так как в СИЗО-5 есть зал для проведения культурных мероприятий.
Ранее адвокат Ефремова Владимир Васильев рассказал, что актер начал писать сценарий новой пьесы во время заключения. Ее содержание пока неизвестно.
Авария с участием Михаила Евремова произошла летом этого года. Актер, находясь за рулем своего внедорожника в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице утром следующего дня.
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