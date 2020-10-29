Ефремов отказывается ехать в чувашскую колонию

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 6,5 годам колонии из-за смертельного ДТП на Садовом кольце, отказался ехать в чувашскую колонию для отбытия наказания. Об этом сообщает его адвокат Владимир Васильев.

Артист опасается за свое здоровье во время трудного этапа. Адвокат отмечает, что у Ефремова имеются хронические заболевания, и они могут усугубиться после переезда в неотапливаемом вагоне, в котором перевозят заключенных.

По словам защитника, Ефремов останется в СИЗО «Водник» и будет отбывать срок в той же камере, в которой находится сейчас. Его адвокат отмечает, что актер намерен развивать в изоляторе театр и уже начал писать сценарий, содержание которого пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО роскошный ужин. Среди прочих блюд, к столу подавали фаршированного яблоками гуся. С учетом наценок ФСИН, праздничный обед обошелся осужденному актеру в шесть тысяч рублей.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла летом этого года. Актер в нетрезвом виде выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве. В результате ДТП водитель фургона, в который врезался внедорожник Ефремова, скончался.



