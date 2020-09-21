Ефремов обрадовался жене в СИЗО

Находящийся в СИЗО после оглашения приговора по делу о «пьяном» ДТП Михаил Ефремов рассказал, что был очень рад увидеться с женой. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

По ее словам, супруга актера впервые посетила его в СИЗО 17 сентября, передает РИА Новости.

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Правозащитница также сообщила, что один из сокамерников подстриг Ефремова и тот остался доволен.

Владимир Васильев, являющийся новым адвокатом актёра Михаила Ефремова, в апелляционной жалобе на приговор подзащитному попросил сократить назначенный срок в два раза и заменить реальное наказание условным.

Между тем юрист Оксана Михалкина рассказала, что что поможет Ефремову выйти из тюрьмы раньше срока, передает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СИЗОМихаил Ефремов
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