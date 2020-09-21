Ефремов обрадовался жене в СИЗО

Находящийся в СИЗО после оглашения приговора по делу о «пьяном» ДТП Михаил Ефремов рассказал, что был очень рад увидеться с женой. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

По ее словам, супруга актера впервые посетила его в СИЗО 17 сентября, передает РИА Новости.