Ефремов обрадовался жене в СИЗО
Находящийся в СИЗО после оглашения приговора по делу о «пьяном» ДТП Михаил Ефремов рассказал, что был очень рад увидеться с женой. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
По ее словам, супруга актера впервые посетила его в СИЗО 17 сентября, передает РИА Новости.
Правозащитница также сообщила, что один из сокамерников подстриг Ефремова и тот остался доволен.
Владимир Васильев, являющийся новым адвокатом актёра Михаила Ефремова, в апелляционной жалобе на приговор подзащитному попросил сократить назначенный срок в два раза и заменить реальное наказание условным.
Между тем юрист Оксана Михалкина рассказала, что что поможет Ефремову выйти из тюрьмы раньше срока, передает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 196 / сут.
Умерли
19 489+71 / сут.
Выздоровели
912 тыс.+2 616 / сут.
- Маргарита Симоньян запустит новое шоу
- Прощание с ведущим «Русского лото» пройдет 23 сентября
- «Если будет надо». Тихановская пригрозила годовыми протестами
- Генпрокуратура РФ хочет допросить Навального в Германии
- Прививку от гриппа сделали более 16 млн россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru