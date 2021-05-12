ЕЕК выразил солидарность с Израилем на фоне ракетных обстрелов
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) выражает полную солидарность с Израилем, который продолжает подвергаться ракетным обстрелам и нападениям со стороны террористов ХАМАС.
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призвал международное сообщество проявить большее понимание и оказать поддержку еврейскому государству.
«Ни одно государство в мире не может допустить, чтобы его граждане становились жертвами насильственных посягательств подобного рода, и мы полностью поддерживаем израильское правительство в его оборонительных действиях, направленных на то, чтобы избавить страну от этих непрекращающихся угроз», — заявил он.
По его словам, никакие другие правители в истории не допускали такой свободы отправления религиозных культов для представителей всех народов и религий в Иерусалиме, как государство Израиль, теперь эта свобода находится под угрозой.
«Массовые беспорядки, подстрекательство и насилие — это не отправление религиозного культа, и независимо от того, где они происходят, правоохранительные органы должны иметь возможность обеспечить безопасность и порядок для всех», – добавил Вячеслав Моше Кантор.
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