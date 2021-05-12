ЕЕК выразил солидарность с Израилем на фоне ракетных обстрелов

«Ни одно государство в мире не может допустить, чтобы его граждане становились жертвами насильственных посягательств подобного рода, и мы полностью поддерживаем израильское правительство в его оборонительных действиях, направленных на то, чтобы избавить страну от этих непрекращающихся угроз», — заявил он.

По его словам, никакие другие правители в истории не допускали такой свободы отправления религиозных культов для представителей всех народов и религий в Иерусалиме, как государство Израиль, теперь эта свобода находится под угрозой.

«Массовые беспорядки, подстрекательство и насилие — это не отправление религиозного культа, и независимо от того, где они происходят, правоохранительные органы должны иметь возможность обеспечить безопасность и порядок для всех», – добавил Вячеслав Моше Кантор.

