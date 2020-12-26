Эдвард Сноуден впервые стал отцом
Фото, на котором бежавший в Россию Эдвард Сноуден с женой Линдси Миллс держат младенца, опубликовано в Instagram супруги бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США.
«С Рождеством, малыш. Величайший подарок — это любовь, которую мы разделяем. С праздником от нашей семьи, которая совсем недавно стала больше», - сделала запись Линдси Миллс.
По словам адвоката Сноудена Анатолия Кучерены, родился мальчик.
Экс-сотрудник разведслужб США нашел политическое убежище в России после того, как на родине его обвинили в хищении и разглашении государственной тайны. Сноуден обнародовал данные американских спецслужб, которые подтверждали факты слежки за населением 60 стран мира. 22 октября 2020 года сообщалось о том, что Россия выдала Сноудену бессрочный вид на жительство.
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