Эдвард Сноуден впервые стал отцом

«С Рождеством, малыш. Величайший подарок — это любовь, которую мы разделяем. С праздником от нашей семьи, которая совсем недавно стала больше», - сделала запись Линдси Миллс.

По словам адвоката Сноудена Анатолия Кучерены, родился мальчик.

Экс-сотрудник разведслужб США нашел политическое убежище в России после того, как на родине его обвинили в хищении и разглашении государственной тайны. Сноуден обнародовал данные американских спецслужб, которые подтверждали факты слежки за населением 60 стран мира. 22 октября 2020 года сообщалось о том, что Россия выдала Сноудену бессрочный вид на жительство.

