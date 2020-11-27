Единый телефонный номер по коронавирусу появился в России
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в регионах России вводится единый телефонный номер для больных коронавирусом, сообщает ТАСС.
Чернышенко пояснил, что по номеру 122 жители РФ, заболевшие COVID-19, могут вызвать скорую помощь или врача на дом. «Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», - добавил он.
Вице-премьер отметил, уже 27 субъектов РФ подключились к этой работе. По его словам, правительство РФ готово помочь регионам техникой и финансами, но главным условием считает «вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль».
«Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», - подчеркнул Чернышенко.
За последние сутки коронавирус в России выявлен у 27 543 человек, сообщает Ura.ru. Всего с начала пандемии в РФ зафиксировано 2 215 533 случаев COVID-19, выздоровели 1 712 174 пациентов, умерли 38 558 человек.
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