Двух участников акции 23 января в Москве приговорили к двум годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии Ольгу Бендас и Александра Глушкова за насилие в отношении полицейского в ходе несогласованной акции протеста в Москве 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Окушко.

По словам Окушко, 25-летнюю Бендас и 32-летнего Глушкова приговорили к "двум годам колонии каждого". Они были задержаны 4 февраля и находились в СИЗО.

СК РФ ранее завершил расследование уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". По данным следователей, 23 января во время несанкционированной акции рядом с Пушкинской площадью в Москве нанесли полицейскому несколько ударов по голове и телу. Отмечается, что правоохранитель находится при исполнении своих обязанностей.

23 января 2021 года в ходе несанкционированных митингов в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального было задержано около 3 711 человек.

