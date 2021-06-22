Двух участников акции 23 января в Москве приговорили к двум годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии Ольгу Бендас и Александра Глушкова за насилие в отношении полицейского в ходе несогласованной акции протеста в Москве 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Окушко.
По словам Окушко, 25-летнюю Бендас и 32-летнего Глушкова приговорили к "двум годам колонии каждого". Они были задержаны 4 февраля и находились в СИЗО.
СК РФ ранее завершил расследование уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". По данным следователей, 23 января во время несанкционированной акции рядом с Пушкинской площадью в Москве нанесли полицейскому несколько ударов по голове и телу. Отмечается, что правоохранитель находится при исполнении своих обязанностей.
23 января 2021 года в ходе несанкционированных митингов в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального было задержано около 3 711 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- Лукашенко призвал народы Польши, Литвы и Украины разобраться с «обезумевшими» политиками
- Двух участников акции 23 января в Москве приговорили к двум годам колонии
- Мошенники продают поддельные сертификаты о вакцинации в даркнете
- Зобнин извинился перед болельщиками за ошибку в матче с Данией на Евро-2020
- Движение в метро Петербурга восстановлено после сбоя
- В Индии предупредили об опасности нового варианта коронавируса «дельта плюс»
- В Белом доме заявили о вакцинации 70% взрослого населения США
- Минэнерго проверит целесообразность временного запрета на экспорт бензина
- Путин и президент Кубы обсудили двустороннее сотрудничество
- Московская полиция задержала продавцов поддельных сертификатов о вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru