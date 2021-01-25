«ОВД-Инфо»: На несанкционированных акциях 23 января задержали более 3,7 тысячи человек

На несанкционированных митингах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в российских городах 23 января, задержали 3 711 человек. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо».

Сотрудники силовых ведомств провели задержания в 115 городах России. Наиболее массовые прошли в Москве и Санкт-Петербурге, где в отделения полиции были доставлены 1455 и 557 человек, соответственно.

Несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января, сообщает RT. В ведомстве заявили, что в России действуют ограничения из-за коронавируса, поэтому в проведении митингов было отказано.

