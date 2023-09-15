На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей

Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен. Об этом говорится в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на мосту.

Движение было перекрыто около трех часов назад, причины неизвестны.

Сейчас передвижение автотранспорта снова разрешено, уточнили в центре.

