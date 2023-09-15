На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
15 сентября 202314:11
Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен. Об этом говорится в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на мосту.
Движение было перекрыто около трех часов назад, причины неизвестны.
Сейчас передвижение автотранспорта снова разрешено, уточнили в центре.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru