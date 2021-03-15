Два водовода для поставок воды в засуху запустят в Крыму
Два новых водовода для гарантированной подачи воды в засушливое время построены в Крыму, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в эфире Первого канала.
Как отметил вице-премьер, один из водоводов уже используется, второй будет запущен в ближайшее время.
Водозабор на реке Бельбек под Севастополем запустили в опытную эксплуатацию первого марта. Кроме того, завершается строительство Бештерекского водозаборного узла, который будет использоваться для подачи артезианской воды в Симферополь.
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 3,2 млрд рублей на мероприятия по улучшению водоснабжения Крыма и Севастополя.
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