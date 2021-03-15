Мишустин выделил более 3 млрд рублей на улучшение водоснабжения Крыма
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на мероприятия по улучшению водоснабжения Крыма и Севастополя будет направлено более 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба российского правительства.
На оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина уточнил, что из этих средств Крым получит почти 2,15 миллиарда рублей, а Севастополь - более 1,1 миллиарда рублей.
«Бюджетные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения. Все эти меры позволят улучшить ситуацию с обеспечением водой», - отметил Мишустин.
В правительстве добавили, что принятые меры позволят обеспечить Севастополю дополнительно не менее 14 тысяч кубометров воды в сутки, а в другие населённые пункты Крыма – не менее 74 тысяч кубометров в сутки.
Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, сообщает RT. По его словам, эти данные нужны для подачи иска против организаторов водной блокады.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 437 / сут.
Умерли
92 494+404 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+8 267 / сут.
- Певец Денис Майданов захотел стать депутатом Госдумы
- СМИ сообщили местонахождение Алексея Навального
- Мишустин выделил более 3 млрд рублей на улучшение водоснабжения Крыма
- «Нам не сообщают». Песков заявил, что не знает, где Навальный
- МИД Китая призвал Украину не политизировать деятельность китайских компаний в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru