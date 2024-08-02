«Два килограмма в месяц»: Врач-диетолог рассказала о безопасном темпе похудения

«При самостоятельном снижении веса потеря 500 грамм в неделю, двух килограммов в месяц – это хорошая динамика и отличный показатель. На фоне процедур и работы с подкожной жировой клетчаткой, при усилении жиросжигания в основных жировых депо процесс может идти быстрее. При этом мужчины легче сбрасывают вес, у них есть мужской гормональный фон, который способствует расщеплению жиров. У женщин эстрогенный фон, к сожалению, анаболический, способствует синтезу жиров», - сообщила она.

Ранее член Ассоциации заслуженных врачей России, научный сотрудник кафедры физического воспитания и спорта РГУ им. Косыгина, председатель комитета по развитию международных проектов здоровья нации Международного Союза Женщин, главный тренер России по бодифлекс Марина Корпан рассказала «Радиоточке НСН», что интересные уроки физкультуры в школе помогли бы воспитать любовь к спорту в детях, сказала в пресс-центре.

