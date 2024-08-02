«Два килограмма в месяц»: Врач-диетолог рассказала о безопасном темпе похудения
Мужчины могут быстрее женщин избавиться от лишнего веса, поскольку их гормональный фон способствует расщеплению жиров, сказала диетолог Марият Мухина.
При похудении без вреда для здоровья хорошей динамикой является потеря до двух килограммов в месяц, заявила в пресс-центре НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
«При самостоятельном снижении веса потеря 500 грамм в неделю, двух килограммов в месяц – это хорошая динамика и отличный показатель. На фоне процедур и работы с подкожной жировой клетчаткой, при усилении жиросжигания в основных жировых депо процесс может идти быстрее. При этом мужчины легче сбрасывают вес, у них есть мужской гормональный фон, который способствует расщеплению жиров. У женщин эстрогенный фон, к сожалению, анаболический, способствует синтезу жиров», - сообщила она.
Ранее член Ассоциации заслуженных врачей России, научный сотрудник кафедры физического воспитания и спорта РГУ им. Косыгина, председатель комитета по развитию международных проектов здоровья нации Международного Союза Женщин, главный тренер России по бодифлекс Марина Корпан рассказала «Радиоточке НСН», что интересные уроки физкультуры в школе помогли бы воспитать любовь к спорту в детях, сказала в пресс-центре.
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