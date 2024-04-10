Telegram достиг аудитории в 900 миллионов пользователей за месяц
Ежемесячное число пользователей Telegram на данный момент составляет 900 миллионов человек. Об этом рассказал Павел Дуров.
По его словам, как минимум половина пользователей открывают мессенджер ежедневно. В первом квартале 2024 года Telegram продемонстрировал положительный денежный поток, добавил Дуров.
Уточняется, что по данным DataAI, Telegram является 6-м по популярности и 6-м среди самых скачиваемых приложений в мире.
Ранее в Telegram анонсировали монетизацию доходов от рекламы в каналах. Владельцы каналов с марта 2024 года начали получать до 50% от выручки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru