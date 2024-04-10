Telegram достиг аудитории в 900 миллионов пользователей за месяц

По его словам, как минимум половина пользователей открывают мессенджер ежедневно. В первом квартале 2024 года Telegram продемонстрировал положительный денежный поток, добавил Дуров.

Уточняется, что по данным DataAI, Telegram является 6-м по популярности и 6-м среди самых скачиваемых приложений в мире.

Ранее в Telegram анонсировали монетизацию доходов от рекламы в каналах. Владельцы каналов с марта 2024 года начали получать до 50% от выручки, напоминает «Радиоточка НСН».

