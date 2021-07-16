Духовник певицы МакSим посоветовал «надеяться на чудо»
Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов), являющийся духовником певицы МакSим (Марины Абросимовой), заявил, что её состояние остаётся тяжёлым, сообщает РИА Новости.
По его словам, ничего утешительного и радостного он сообщить пока не может.
«По-прежнему очень тяжёлая ситуация, остаётся только усерднее молиться, остаётся надеяться на чудо», - резюмировал игумен.
Ранее игумен заявил, что соборовал и причастил МакSим, сообщает телеканал «МИР 24».
Абросимова была госпитализирована с подозрением на коронавирус в середине июня, при этом все тесты оказались отричательными. Певицу уже более двух недель находится в медикаментозной коме, её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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