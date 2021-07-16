Духовник певицы МакSим посоветовал «надеяться на чудо»

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов), являющийся духовником певицы МакSим (Марины Абросимовой), заявил, что её состояние остаётся тяжёлым, сообщает РИА Новости.

По его словам, ничего утешительного и радостного он сообщить пока не может.

«По-прежнему очень тяжёлая ситуация, остаётся только усерднее молиться, остаётся надеяться на чудо», - резюмировал игумен.

Ранее игумен заявил, что соборовал и причастил МакSим, сообщает телеканал «МИР 24».

Абросимова была госпитализирована с подозрением на коронавирус в середине июня, при этом все тесты оказались отричательными. Певицу уже более двух недель находится в медикаментозной коме, её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

