Доступ к телеканалу Euronews в РФ ограничили

Доступ к сайту телеканала Euronews ограничили по решению Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

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В качестве причины ограничения доступа к каналу указывается «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

На ТВ при переходе на канал появляется сообщение «По требованию правообладателя вещание телеканала приостановлено».

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ТЕГИ:Генпрокуратура Рф
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