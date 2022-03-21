Доступ к телеканалу Euronews в РФ ограничили

В качестве причины ограничения доступа к каналу указывается «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

На ТВ при переходе на канал появляется сообщение «По требованию правообладателя вещание телеканала приостановлено».

