Должность преподавателя ОБЖ переименуют
12 июля 202420:07
Должность преподавателя ОБЖ с 1 сентября будет называться преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины, следует из постановления кабмина.
Сам курс ОБЖ будет обновлен, в него войдет обучение управлению беспилотниками и ведению общевойскового боя.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что детей необходимо готовить к взрослой жизни. По его словам, девочек «надо учить варить борщ», а мальчиков - «учить держать молоток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru