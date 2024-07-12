Должность преподавателя ОБЖ переименуют

Должность преподавателя ОБЖ с 1 сентября будет называться преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины, следует из постановления кабмина.

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Сам курс ОБЖ будет обновлен, в него войдет обучение управлению беспилотниками и ведению общевойскового боя.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что детей необходимо готовить к взрослой жизни. По его словам, девочек «надо учить варить борщ», а мальчиков - «учить держать молоток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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