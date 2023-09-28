Доходы добровольцев СВО могут освободить от НДФЛ
Госдума России в октябре может принять проект закона от «Единой России», об освобождении заработка добровольцев специальной военной операции от налога на доходы физических лиц, сообщают «Известия».
Документ уже поддержало правительство. Документ предлагает ввести льготы для заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, в частности, в выполнении задач, которые возложены на войска Росгвардии. Заработок данных лиц, а также иное безвозмездно полученное имущество не будут облагаться НДФЛ.
Также добровольцев могут освободить от уплаты пошлины на выдачу паспорта России и водительского удостоверения, если оно утеряно или пришло в негодность.
Ранее стало известно, что ЛДПР внесет в Госдуму проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru