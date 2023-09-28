Доходы добровольцев СВО могут освободить от НДФЛ

Документ уже поддержало правительство. Документ предлагает ввести льготы для заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, в частности, в выполнении задач, которые возложены на войска Росгвардии. Заработок данных лиц, а также иное безвозмездно полученное имущество не будут облагаться НДФЛ.

Также добровольцев могут освободить от уплаты пошлины на выдачу паспорта России и водительского удостоверения, если оно утеряно или пришло в негодность.

Ранее стало известно, что ЛДПР внесет в Госдуму проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

