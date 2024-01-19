Для обвиняемой в теракте в Петербурге Треповой запросили 28 лет колонии

Также сторона обвинения попросила оштрафовать девушку на 800 тысяч рублей.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова принесла в кафе на Университетской набережной начиненную взрывчаткой статуэтку и передала её военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин), который погиб в результате взрыва.

Ранее пострадавшие в результате теракта заявили к обвиняемой иски на сумму около 50 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».