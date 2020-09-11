Дисциплинарное дело Пашаева рассмотрят 18 сентября

Дисциплинарное дело в отношении Эльмана Пашаева совет адвокатской палаты Северной Осетии 18 сентября рассмотрит. Об этом заявил её вице-президент Михаил Аскеров, пишет ТАСС. При этом, он подчеркнул, что представление управления Минюста о лишении Пашаева статуса еще не поступило в палату.

Накануне, 10 сентября, Минюст предложил прекратить статус Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского. Оба представления будут направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с Михаилом Ефремовым, сообщает Ura.ru.

Напомним, дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Александра Добровинского президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Юрий Пилипенко возбудил 13 июля.

Доефремились. Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката

Между тем, Михаил Ефремов, который находится в московском СИЗО №5, рассказал о процессе поисков новых адвокатов. Подробностями артист поделился с членами Общественной наблюдательной комиссии, пишет RT.

«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — заявил Ефремов, подчеркнув, что принятие решения в вопросах выборе защитника он доверяет своей супруге.

Источник также сообщил, что жена Михаила Ефремова ищет нового адвоката для мужа, однако пока с выбором она не определилась.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АдвокатСудАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовЭльман Пашаев
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