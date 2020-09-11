Дисциплинарное дело Пашаева рассмотрят 18 сентября
Дисциплинарное дело в отношении Эльмана Пашаева совет адвокатской палаты Северной Осетии 18 сентября рассмотрит. Об этом заявил её вице-президент Михаил Аскеров, пишет ТАСС. При этом, он подчеркнул, что представление управления Минюста о лишении Пашаева статуса еще не поступило в палату.
Накануне, 10 сентября, Минюст предложил прекратить статус Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского. Оба представления будут направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с Михаилом Ефремовым, сообщает Ura.ru.
Напомним, дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Александра Добровинского президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Юрий Пилипенко возбудил 13 июля.
Между тем, Михаил Ефремов, который находится в московском СИЗО №5, рассказал о процессе поисков новых адвокатов. Подробностями артист поделился с членами Общественной наблюдательной комиссии, пишет RT.
«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — заявил Ефремов, подчеркнув, что принятие решения в вопросах выборе защитника он доверяет своей супруге.
Источник также сообщил, что жена Михаила Ефремова ищет нового адвоката для мужа, однако пока с выбором она не определилась.
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