Директор сети клиник «Меги» задержан по делу о взятке

Гендиректор сети клиник «Меги» задержан по делу о взятке в 800 тысяч рублей в Уфе, сообщили в Telegram-канале республиканского Следственного управления.

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По данным следствия, подозреваемый в августе 2024 года дал взятку сотруднику Госжилстройнадзора в размере 800 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности за использование здания без разрешения на ввод в эксплуатацию.

По данным Telegram-канала Mash Batash, речь идет об Андрее Тимофееве.

Правоохранители провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее стало известно, что почти 60% осужденных за взятки в России попались при получении сумм меньше 10 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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