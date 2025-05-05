Директор сети клиник «Меги» задержан по делу о взятке

По данным следствия, подозреваемый в августе 2024 года дал взятку сотруднику Госжилстройнадзора в размере 800 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности за использование здания без разрешения на ввод в эксплуатацию.

По данным Telegram-канала Mash Batash, речь идет об Андрее Тимофееве.

Правоохранители провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее стало известно, что почти 60% осужденных за взятки в России попались при получении сумм меньше 10 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

