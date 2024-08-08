Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии военкора Поддубного

По его словам, позитивным фактом является то, что Поддубный находится в сознании и самостоятельно дышит.

«Окончательный диагноз мы чуть позже соберём... много мелких травм, которые сейчас обследуют специалисты различных профилей... Но преобладает ожоговая травма», — сказал Петриков.

Он также добавил, что повреждения головного мозга у журналиста нет.

Ранее военкор Поддубный был ранен в результате атаки ВСУ в Курской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, сообщает RT.