Диетолог развеяла миф о пользе кефира для всех

«Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться», —цитирует Соломеину РИА Новости.

Остальным диетолог советует употреблять не более двух стаканов кефира в день.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН пояснила, как часто, и в каком количестве стоит употреблять кефир.

«Кефир подходит для питания здоровых людей, но, если пить его в большом количестве, то можно получить избыток насыщенных жиров. Молочный жир, находящийся в составе продукта, как раз относится к этому типу. Два выпитых стакана кефира – это 6 граммов жиров. А день человеку требуется около 15 граммов. Поэтому для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей долей жирности», - отметила специалист.



