Диетолог развеяла миф о пользе кефира для всех
Диетолог Светлана Соломеина рассказала, кому пить кефир вредно. Об этом эксперт сообщила в интервью с Е1.ru
Людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гиперацидным гастритом или панкреатитом кефир пить не следует.
По мнению диетолога, кисломолочный напиток не поможет и тем, кто хочет похудеть.
«Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться», —цитирует Соломеину РИА Новости.
Остальным диетолог советует употреблять не более двух стаканов кефира в день.
Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН пояснила, как часто, и в каком количестве стоит употреблять кефир.
«Кефир подходит для питания здоровых людей, но, если пить его в большом количестве, то можно получить избыток насыщенных жиров. Молочный жир, находящийся в составе продукта, как раз относится к этому типу. Два выпитых стакана кефира – это 6 граммов жиров. А день человеку требуется около 15 граммов. Поэтому для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей долей жирности», - отметила специалист.
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