«Уровень кислот»: Диетолог назвала рыбу, которая помогает бороться со стрессом

«Средиземноморская диета – это понятие образное и растяжимое. Надо понимать, что всегда речь о совокупности факторов. Причиной стресса может быть что угодно, а управление стрессом – это системный подход. Экология, физическая активность…Конечно, продукты должны быть про здоровье. Продукты натуральные и полезные будут максимально подходить человеку, помогать иммунной системе. Время года тоже влияет», - предупредила она.

По ее словам, в борьбе со стрессом помогает рыбий жир, который контролирует процессы воспаления в организме и защищает клетки.

«Рыба – это очень полезный продукт, но наиболее полезной считается холодноводная рыба северных морей – область Карского моря. Это белок, все минеральные вещества, это то, что помогает контролировать процессы воспаления, очень хорошо усваивается в организме. Это поможет взять стресс под контроль. Еще лучше рыбий жир, именно из этого вида рыб, с хорошим уровнем жирных кислот. Эти кислоты поддерживают здоровье липидной мантии каждой клетки организма», - рассказала диетолог.

Королева также призвала не забывать о перекусах, так как длительный период голодания выделяет гормон стресса.

«Стресс – это выброс кортизола, его не должно быть много. Избыток кортизола – это снижение иммунитета, разрушение антиоксидантов, что может запустить самые неожиданные процессы, вплоть до онкологии. Избыток кортизола – это снижение уровня тестостерона, это преждевременное старение, снижение памяти. Питание должно быть три раза в день обязательно, нужны перекусы в виде фруктов, овощей. Так как кортизол выбрасывается еще тогда, когда мы долго не едим», - резюмировала она.

Официальная статистика Минздрава, согласно которой 11% россиян страдают ожирением, существенно занижена, однако даже цифры, приведенные ведомством, выглядят угрожающе. Об этом ранее заявила диетолог Анна Белоусова, передает «Радиоточка НСН».

