«Уровень кислот»: Диетолог назвала рыбу, которая помогает бороться со стрессом
Наиболее полезной считается холодноводная рыба северных морей – область Карского моря, заявила НСН диетолог Маргарита Королева.
Употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом, наиболее полезной считается холодноводная рыба северных морей, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН.
Ученые выяснили, что средиземноморская диета помогает бороться со стрессом. Новое исследование проводили в клинике при участии Гарвардской школы здравоохранения. Оказалось, что участницы, которые ели больше овощей и меньше красного мяса, можно сказать, придерживались средиземноморской системы питания, испытывали меньше симптомов посттравматического стрессового расстройства. Королева рассказала, как питание может помочь в борьбе со стрессом.
«Средиземноморская диета – это понятие образное и растяжимое. Надо понимать, что всегда речь о совокупности факторов. Причиной стресса может быть что угодно, а управление стрессом – это системный подход. Экология, физическая активность…Конечно, продукты должны быть про здоровье. Продукты натуральные и полезные будут максимально подходить человеку, помогать иммунной системе. Время года тоже влияет», - предупредила она.
По ее словам, в борьбе со стрессом помогает рыбий жир, который контролирует процессы воспаления в организме и защищает клетки.
«Рыба – это очень полезный продукт, но наиболее полезной считается холодноводная рыба северных морей – область Карского моря. Это белок, все минеральные вещества, это то, что помогает контролировать процессы воспаления, очень хорошо усваивается в организме. Это поможет взять стресс под контроль. Еще лучше рыбий жир, именно из этого вида рыб, с хорошим уровнем жирных кислот. Эти кислоты поддерживают здоровье липидной мантии каждой клетки организма», - рассказала диетолог.
Королева также призвала не забывать о перекусах, так как длительный период голодания выделяет гормон стресса.
«Стресс – это выброс кортизола, его не должно быть много. Избыток кортизола – это снижение иммунитета, разрушение антиоксидантов, что может запустить самые неожиданные процессы, вплоть до онкологии. Избыток кортизола – это снижение уровня тестостерона, это преждевременное старение, снижение памяти. Питание должно быть три раза в день обязательно, нужны перекусы в виде фруктов, овощей. Так как кортизол выбрасывается еще тогда, когда мы долго не едим», - резюмировала она.
Официальная статистика Минздрава, согласно которой 11% россиян страдают ожирением, существенно занижена, однако даже цифры, приведенные ведомством, выглядят угрожающе. Об этом ранее заявила диетолог Анна Белоусова, передает «Радиоточка НСН».
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