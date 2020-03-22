Диетолог из Японии рекомендовала есть «русскую колбасу» во время карантина
Длительное хранение и экономия времени на приготовление делает полукопченую колбасу, приготовленную по русскому рецепту, незаменимым продуктом во время карантина, считает японский диетолог Маюко Имаидзуми.
Свое мнение она высказала в интервью газете «Никкэй»
«Русскую колбасу» готовят в Японии из трех сортов мяса: говядины, свинины и курятины – в два этапа. Вначале проводят тепловую обработку продукта, а затем вялят. Такая колбаса называется «карупасу».
Кроме «руссуой колбасы» диетолог рекомендовала питаться во время карантина салями, чтобы реже ходить за продуктами.
«И та и другая имеют такие питательные вещества, как протеин, цинк и жиры. Их можно хранить при комнатной температуре, поэтому можно запастись на случай чрезвычайных ситуаций. Между тем в них много соли, поэтому слишком налегать на них не стоит», — пояснила эксперт.
Также диетолог посоветовала использовать карупасу при приготовлении первых блюд, добавлять в гарнир, пиццу, рис, картофель.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. В мире инфекцией заражены более 230 тысяч человек.
Власти всех государств вводят режимы чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Многие компании и образовательные учреждения переводят сотрудников и учащихся на удаленную работу и обучение.
В России в режиме самоизоляции находятся туристы, прибывающие в страну из-за рубежа, в карантине – заболевшие коронавирусом и люди, контактировавшие с инфицированными.
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