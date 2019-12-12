Девятибалльно: Москвичам советуют отказаться от вечерних поездок на авто
Дорожная ситуация в столице к вечеру четверга, 12 декабря, заметно осложнилась. Так, по состоянию на 19:30 сервис «Яндекс.Пробки» фиксировал в мегаполисе девятибалльные заторы. В связи с этим Центр организации дорожного движения рекомендовал жителям столицы отказаться от поездок на личном транспорте в вечерний час пик.
Эксперты объясняют возникновение пробок тем, что в преддверии Нового года количество машин в Москве значительно увеличилось. Кроме того, днём в четверг движение в центре столицы было ограничено. Также одним из факторов осложнения дорожной ситуации являются продолжающиеся на МКАД и Волоколамском шоссе ремонтные работы.
Отметим, в Центре организации дорожного движения поездки на личных машинах москвичам рекомендовали отложить до девяти часов вечера.
Ранее НСН писала, что российские космонавты попросили построить дублер Щелковского шоссе. Начальник первого управления Центра подготовки космонавтов Валерий Корзун рассказал о пробках, которые возникают у Звездного Городка по утрам и вечерам. «С утра пробка в Москву, после обеда — ближе к вечеру — пробка из Москвы. И 25 километров можем передвигаться в течение трех-четырех часов», — сказал он.
В свою очередь космонавт Антон Шкаплеров пошутил, что провел 533 дня на орбите и два года в пробках на Щелковском шоссе. И уже на полном серьезе добавил, что и космонавты, и жители прилегающих к шоссе населенных пунктов давно ждут, когда у Щелковского шоссе появится дублёр, который сможет разгрузить магистраль.
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