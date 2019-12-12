Девятибалльно: Москвичам советуют отказаться от вечерних поездок на авто

Дорожная ситуация в столице к вечеру четверга, 12 декабря, заметно осложнилась. Так, по состоянию на 19:30 сервис «Яндекс.Пробки» фиксировал в мегаполисе девятибалльные заторы. В связи с этим Центр организации дорожного движения рекомендовал жителям столицы отказаться от поездок на личном транспорте в вечерний час пик.

Эксперты объясняют возникновение пробок тем, что в преддверии Нового года количество машин в Москве значительно увеличилось. Кроме того, днём в четверг движение в центре столицы было ограничено. Также одним из факторов осложнения дорожной ситуации являются продолжающиеся на МКАД и Волоколамском шоссе ремонтные работы.

Отметим, в Центре организации дорожного движения поездки на личных машинах москвичам рекомендовали отложить до девяти часов вечера.