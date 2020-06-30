Детские сады Подмосковья откроют 6 июля
Работа детских садов в Московской области возобновится в обычном режиме с 6 июля. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на заявление главы региона Андрея Воробьёва.
По его словам, решение принято по согласованию с санитарным врачом. О скорейшем открытии детских садов просили родители: дежурных групп в муниципалитетах было недостаточно.
Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье в последние дни снижается. Показатель ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 в региона 30 июня оказался почти вдвое ниже чем 10 дней назад.
На прошлой неделе в Московской области открылись торговые центры и храмы. С 1 июля, как ожидается, возобновят работу бассейны и фитнес-центры.
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