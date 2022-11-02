Дети из Уругвая примут участие в экологическом проекте Росприроднадзора

Посол Уругвая в России Даниэль Рубен Кастильос Гомес на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой заявил, что уругвайские дети примут участие в премии «Экология – дело каждого».

«Мы выражаем высокую оценку II международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», в которой дети и подростки со всего мира представляют свои идеи, проекты, видеоролики и инициативы о важности поощрения заботы об окружающей среде и предлагают свое видение по решению этих проблем. Это очень похвальное и своевременное предложение, которое заслуживает поддержки и распространения. Дети Уругвая обязательно примут участие в премии и, надеемся, станут победителями и смогут приехать в Россию», – сказал посол.

На премию, по словам Светланы Радионовой, поступило уже больше тысячи работ детей из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Она отметила, что на премию «Экология – дело каждого» в этом году поступило свыше 1000 иностранных работ от детей и подростков из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Мы будем ждать работы на нашу премию от детей из Уругвая», – отметила Радионова.

Даниэль Рубен Кастильос Гомес подчеркнул, что Уругваю важно сотрудничать с Росприроднадзором.

Напомним, что в премии «Экология – дело каждого» могут участвовать дети от 6 до 17 лет. В проекте девять номинаций: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Генеральным партнёром премии Росприроднадзора стало АНО «Центр „Арктические инициативы“. Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК „Уралхим“, ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.

Генеральный информационный партнёр – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM.

Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, «Ведомости», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты» и другие.

