Дерипаска выматерился на обыски домов его родственников в США

Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал обыски, проведённые накануне в домах его родственников в Соединённых Штатах Америки, используя нецензурную лексику. Он назвал это новой попыткой раскрутить «байку о якобы колоссальной роли русских» в выборах президента США 2016 года.

Матерные выражения относительно ситуации Дерипаска оставил в комментарии в своём телеграм-канале. Он также признался, что не перестаёт удивляться «какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента».

Предприниматель призвал признать «очевидный факт»: победе Дональда Трампа в 2016 году помогли «тупицы из Вашингтона». По оценке Дерипаски, они так надоели своим избирателям, что те были готовы голосовать «хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон».