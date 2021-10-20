Дерипаска выматерился на обыски домов его родственников в США
Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал обыски, проведённые накануне в домах его родственников в Соединённых Штатах Америки, используя нецензурную лексику. Он назвал это новой попыткой раскрутить «байку о якобы колоссальной роли русских» в выборах президента США 2016 года.
Матерные выражения относительно ситуации Дерипаска оставил в комментарии в своём телеграм-канале. Он также признался, что не перестаёт удивляться «какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента».
Предприниматель призвал признать «очевидный факт»: победе Дональда Трампа в 2016 году помогли «тупицы из Вашингтона». По оценке Дерипаски, они так надоели своим избирателям, что те были готовы голосовать «хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон».
Бизнесмен указал, что вашингтонская администрация вместо решения внутренних проблем, в очередной раз занимается поиском врага «в угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков». По его словам, именно по вине последних внутренний долг США уже превысил астрономические размеры. «Шоу абсурда продолжается».
Он также уточнил, что дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, которые накануне с обыском посетили сотрудники Федерального бюро расследований, заброшены, и принадлежат его родственникам.
«Хочется спросить: до**** ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, сп******** в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска», - резюмировал Дерипаска.
ФБР проводило оперативные мероприятия на основании ордеров, связанных с санкциями США, которые действуют в отношении Дерипаски с апреля 2018 года.
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