Депутаты попросили Сбер запретить выпуск детской карты с «радужным единорогом»

Уточняется, что авторами документа являются члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства во главе с председателем Ниной Останиной.

В обращении говорится, что с жалобами на дизайн «Детской СберКарты» в комитет обращаются возмущённые родители, которые увидели в «радужном единороге» «символику движения ЛГБТ» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«В России действует запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол», - напомнили депутаты.

Ранее детский лагерь «Талый ключ» в Свердловской области, обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди детей из-за традиции устраивать «дни наоборот», когда мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

