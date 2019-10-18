Депутата Зеленского застукали за интим-перепиской с мужчиной

18 октября 201908:56

Депутата Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» уличили в интимной переписке с мужчиной прямо во время заседания, сообщает «Свободная пресса».

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Кто-то сфотографировал и выложил в интернет снимок экрана смартфона парламентария, в котором был запущен мессенджер WhatsApp. Там Остапенко договаривался об интимной встрече с неким «Сильченко Лешей», передает Газета.ру.

Появление фото переписки вызвало бурную реакцию в соцсетях. При этом некоторые пользователи похвалили депутата за то, что он переписывался на украинском языке, отмечают «Известия».

Ранее СМИ сообщали, что некоторые депутаты из «Слуги народа» наняли себе за счет украинского бюджета помощниц модельной внешности.

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ФОТО: Facebook
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