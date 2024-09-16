В Госдуме задумались о принудительной отправке части денег клубов РПЛ на нужды СВО
Сегодня владельцы футбольных клубов и тренера помогают бойцам спецоперации, однако будут сложности с тем, чтобы сделать эту помощь обязательной в рамках закона, отметил в эфире НСН Дмитрий Свищев.
Если движение «Ветераны России» обратится к Госдуме с предложением обсудить возможность перечисления части средств клубов РПЛ на поддержку бойцов спецоперации, его обязательно рассмотрят, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН.
Общероссийское общественное движение «Ветераны России» ранее обратилось к руководителям футбольных клубов Российской Премьер-Лиги с предложением рассмотреть возможность перечисления части средств, выделяемых на трансферные сделки, на поддержку спецоперации. Там обратили внимание на недавние крупные траты отечественных клубов. В частности, в организации предложили рассчитывать минимальную долю от трансферных сделок, которая будет отправлена бойцам.
«Не знаю, о чем сейчас мыслит руководство команд тех или иных клубов. Знаю одно – все патриотически настроенные граждане России сейчас помогают так или иначе нашей стране и бойцам, которые находятся на СВО. Если они обратятся к депутатам Госдумы, мы обязательно рассмотрим этот вопрос. Если мы поймем, что необходима такая законодательная инициатива, почему бы нет. В принципе, сейчас закон позволяет оказывать помощь. Принудительно – наверное, есть сложности с этим… Но если кто-то с такой законодательной инициативой выйдет, то рассмотреть, конечно, можно», - сказал Свищев.
Он отметил, что сегодня владельцы футбольных клубов, тренера и спортсмены помогают бойцам спецоперации.
«И спортсмены участвуют (в помощи бойцам спецоперации – ред. НСН), и тренеры, и владельцы клубов, я точно это знаю. По объемах и цифрам этой помощи не могу ответить. Но знаем также, что даже есть отдельные батальоны, составленные из болельщиков, которые находятся на передовой. Я бы так голословно не обвинял клубы в том, что они не помогают. Здесь надо внимательно изучить вопрос. Конечно, все патриоты России, те люди, которым небезразлична судьба страны, они, конечно, и должны, и помогают нашим ребятам», - добавил депутат.
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