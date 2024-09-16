В Госдуме задумались о принудительной отправке части денег клубов РПЛ на нужды СВО

Если движение «Ветераны России» обратится к Госдуме с предложением обсудить возможность перечисления части средств клубов РПЛ на поддержку бойцов спецоперации, его обязательно рассмотрят, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» ранее обратилось к руководителям футбольных клубов Российской Премьер-Лиги с предложением рассмотреть возможность перечисления части средств, выделяемых на трансферные сделки, на поддержку спецоперации. Там обратили внимание на недавние крупные траты отечественных клубов. В частности, в организации предложили рассчитывать минимальную долю от трансферных сделок, которая будет отправлена бойцам.