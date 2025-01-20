Депутат Свинцов: Возвращение TikTok в Россию возможно после блокировки в США
Вице-спикер комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что возвращение социальной сети TikTok в Россию возможно после ее блокировки в США.
Он отметил, что российские власти не вводили никаких ограничений на работу приложения, и если компания решит покинуть американский рынок, то не встретит препятствий для возвращения в Россию.
Свинцов добавил, что администрация Трампа в 2025 году будет активно работать над перенастройкой глобальных экономических и геополитических союзов, включая усиление давления на Китай. Он подчеркнул, что ситуация с TikTok будет зависеть от развития отношений с КНР, который может изменить свою стратегию в ответ на внешние угрозы.
Другой депутат профильного комитета Олег Матвейчев отметил, что вопрос о возвращении TikTok в Россию пока не обсуждался в Госдуме. По его словам, Россия будет принимать решения исходя из собственных соображений в области национальной информационной безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru