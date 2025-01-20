Депутат Свинцов: Возвращение TikTok в Россию возможно после блокировки в США

Вице-спикер комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что возвращение социальной сети TikTok в Россию возможно после ее блокировки в США.

Он отметил, что российские власти не вводили никаких ограничений на работу приложения, и если компания решит покинуть американский рынок, то не встретит препятствий для возвращения в Россию.