Депутат Свинцов: Возвращение TikTok в Россию возможно после блокировки в США

Вице-спикер комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что возвращение социальной сети TikTok в Россию возможно после ее блокировки в США.

Он отметил, что российские власти не вводили никаких ограничений на работу приложения, и если компания решит покинуть американский рынок, то не встретит препятствий для возвращения в Россию.

Трамп заявил, что 20 января издаст указ об отсрочке запрета TikTok в США

Свинцов добавил, что администрация Трампа в 2025 году будет активно работать над перенастройкой глобальных экономических и геополитических союзов, включая усиление давления на Китай. Он подчеркнул, что ситуация с TikTok будет зависеть от развития отношений с КНР, который может изменить свою стратегию в ответ на внешние угрозы.

Другой депутат профильного комитета Олег Матвейчев отметил, что вопрос о возвращении TikTok в Россию пока не обсуждался в Госдуме. По его словам, Россия будет принимать решения исходя из собственных соображений в области национальной информационной безопасности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСоцсети

Горячие новости

Все новости

партнеры