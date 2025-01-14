Депутат Свинцов предположил, что Google может вернуться в Россию при Трампе

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что массовый сбой в российском интернете, вызвавший временные проблемы с доступом к YouTube, может быть связан с возможным возвращением Google в Россию.

Свинцов отметил, что Google мог начать восстанавливать свою инфраструктуру в преддверии прихода Дональда Трампа к власти в США.