Депутат Свинцов предположил, что Google может вернуться в Россию при Трампе
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что массовый сбой в российском интернете, вызвавший временные проблемы с доступом к YouTube, может быть связан с возможным возвращением Google в Россию.
Свинцов отметил, что Google мог начать восстанавливать свою инфраструктуру в преддверии прихода Дональда Трампа к власти в США.
Он уточнил, что сбой, вероятно, был связан с техническими работами компании, такими как обновление программного обеспечения или прошивок на серверных мощностях.
Свинцов подчеркнул, что подобные работы могут проводиться удаленно, в том числе на территории России, и могли быть направлены на тестирование качества и надежности инфраструктуры в стране, передает «Радиоточка НСН».
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