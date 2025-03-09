Депутат Нилов: В мае и июне россиян ждут длинные выходные

В 2025 году в мае и в июне за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта россиян ждут длительные выходные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, члена фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Политик напомнил, что 23 февраля в этом году выпало на воскресенье, поэтому дополнительным выходным днем сделали 8 мая. В связи с этим в мае россияне будут отдыхать с 8 по 11 число.

8 Марта в 2025 году: Как россияне отметят главный женский день

При этом 8 марта в текущем году тоже выпало на выходной день — субботу, добавил Нилов. По словам депутата, дополнительный нерабочий день перенесли на пятницу 13 июня. Поэтому в этом году в июне россияне будут отдыхать с 12 по 15 число.

Ранее певица, радиоведущая и экс-вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью НСН призналась, что в этом году все праздники в марте отмечает на сцене и не видит в этом ничего плохого.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:РоссияДепутатЛДПРВыходныеПраздники

Горячие новости

Все новости

партнеры