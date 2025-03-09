Депутат Нилов: В мае и июне россиян ждут длинные выходные

В 2025 году в мае и в июне за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта россиян ждут длительные выходные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, члена фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Политик напомнил, что 23 февраля в этом году выпало на воскресенье, поэтому дополнительным выходным днем сделали 8 мая. В связи с этим в мае россияне будут отдыхать с 8 по 11 число.