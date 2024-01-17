Депутат Милонов предложил отправлять разведенных на СВО
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказывать разводящихся людей штрафом, обязательными работами или отправкой в зону проведения спецоперации.
По словам парламентария, в России главная проблема в том, что разводов больше, чем браков, а значит, нужно наказывать тех, кто хочет этот брак расторгнуть.
«Штраф в 100 тысяч или обязательные работы в зоне СВО. Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку», - сказал Милонов.
Ранее Милонов призвал запретить в России мужскую стерилизацию (вазэктомию), напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru