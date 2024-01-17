Депутат Милонов предложил отправлять разведенных на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказывать разводящихся людей штрафом, обязательными работами или отправкой в зону проведения спецоперации.

Депутат Милонов предложил трудовым коллективам отправить заработок бойцам СВО

По словам парламентария, в России главная проблема в том, что разводов больше, чем браков, а значит, нужно наказывать тех, кто хочет этот брак расторгнуть.

«Штраф в 100 тысяч или обязательные работы в зоне СВО. Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку», - сказал Милонов.

Ранее Милонов призвал запретить в России мужскую стерилизацию (вазэктомию), напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссиянеРазводСемьяСпецоперацияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры