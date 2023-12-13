Депутат Милонов предложил трудовым коллективам отправить заработок бойцам СВО

По его словам, в Санкт-Петербурге проводится акция «Один день для победы», в рамках которой трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь военным. «Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — заявил парламентарий.

Как указал Милонов, бойцам нужна поддержка не только в преддверии праздников.

Ранее Милонов предложил учредить День участника СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

