Депутат Милонов предложил трудовым коллективам отправить заработок бойцам СВО
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил российским трудовым коллективам перечислить свой дневной заработок для поддержки военнослужащих к Новому году, которые принимают участие в специальной военной операции.
По его словам, в Санкт-Петербурге проводится акция «Один день для победы», в рамках которой трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь военным. «Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — заявил парламентарий.
Как указал Милонов, бойцам нужна поддержка не только в преддверии праздников.
Ранее Милонов предложил учредить День участника СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Милонов предложил трудовым коллективам отправить заработок бойцам СВО
- Кеннеди-младший: Никто не скрывает, кому именно нужен конфликт на Украине
- ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе
- Стало известно о мошенничестве с «проверкой подлинности» пятитысячных купюр
- Байден: США приближаются к потере способности оказывать помощь Украине
- В Конгрессе США одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена
- СМИ: Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победить без американской помощи
- Израиль: ХАМАС на севере сектора Газа на грани краха
- Камера зафиксировала путь брянской школьницы, расстрелявшей одноклассников
- Посетители заявили, что выставка «Россия» вызывает чувство гордости за Родину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru