Депутат МГД Мария Киселёва: Спортивные занятия дома крайне необходимы

Депутат Московской городской думы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева считает необходимым заниматься физкультурой и спортом во время режима самоизоляции. Об этом она рассказала в интервью ТАСС. По словам Киселёвой, физическая активность дома не только полезна для здоровья, но и способствует нормализации психологического состояния.

Во врем занятий спортом происходит выброс в кровь эндорфина — гормона радости, он даёт возможность легче преодолевать трудности и ограничения. Как подчёркивает Киселёва, нынешний малоподвижный режим может представлять опасность для здоровья. Всем необходимо обязательно каждый день делать зарядку хотя бы из элементарных упражнений. Даже если мы сидим дома, надо проходить не меньше 8–10 тысяч шагов в день — из комнаты в комнату, бег на месте.

Олимпийская чемпионка рассказала о массе вариантов занятий на дому и привела примеры возможных тренировок. Она отмечает, что в интернете хватает уроков от профессиональных тренеров, фитнес-клубов, спортсменов. Такие комплексы подходят для людей самой разной подготовки.

При этом, по словам Марии Киселёвой, в наиболее сложной ситуации оказались профессиональные спортсмены, особенно те, кому для тренировок требуются специальные спортивные снаряды. Несмотря на такие проблемы, есть упражнения для каждого вида спорта, которые позволяют хотя бы частично восполнить отсутствие тренировок, отметила чемпионка.

