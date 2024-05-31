Депутат Лантратова предложила ввести прогрессивную систему скидок на автокредиты
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести прогрессивную систему предоставления скидок на кредиты на покупку автомобиля для семей в зависимости от количества детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение парламентария к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Лантратова подчеркнула, что сегодня в России гражданам с несовершеннолетним ребенком либо тем, кто никогда не имел в собственности авто, предоставляют двадцатипроцентную скидку на получение кредита на покупку первой машины. Максимальная стоимость транспортного средства может составлять 2 млн рублей.
«Предлагается расширение действующей программы и введение прогрессивной системы предоставления скидки для разных социальных групп, что создаст адресные меры государственной поддержки и повысит эффективность... программы», — указала депутат.
Так, для молодых семей без детей с супругами в возрасте менее 35 лет, не покупавшими автомобиль ранее, предлагается ввести скидку в 20% на займ для покупки отечественного авто не дороже 2 млн рублей. Семьям с детьми предложили дать скидку в 30% на покупку машины стоимостью не более 2,5 млн рублей. При этом многодетным семьям могут предоставить скидку 50% на покупку авто не дороже 3 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru