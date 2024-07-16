Депутат Кирьянов не стал связывать закон о «серых» SIM-картах с терактом в «Крокусе»
Работа над законопроектом о «серых» SIM-картах шла продолжительное время, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов.
Законопроект о «серых» SIM-картах не связан с терактом в «Крокус Сити Холле», работа над ним велась еще до трагедии, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Работа с SIM-картами началась не вчера, а много лет назад. Возможно, совпадает публичный интерес к этой работе. Идет работа, никому не интересно… А когда что-то случилось, мы видим, что идет процесс. А что такое принятие закона в первом чтении? Это значит, что мы где-то несколько месяцев, а то и год-полтора над этим законопроектом работали. Это было не сегодня и не потому что произошла трагедия в «Крокусе», - сказал Кирьянов.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на ужесточение оборота «серых» SIM-карт. Законопроект предусматривает правила продажи SIM-карт иностранным и российских гражданам, запрет на анонимную оплату телефонного номера наличными средствами и другие положения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волонтеры отправят бойцам СВО котов для борьбы с мышами
- Депутаты хотят ограничить время шумных работ для УК
- Депутат Кирьянов заявил, что уплата налогов равняется патриотизму
- Глава ФТАР: Игры дружбы перенесены на 2025 год
- Карякин и Нимченко станут сенаторами от Крыма в Совете Федерации
- Роскомнадзор: На Youtube не удалили более 61,3 тысячи запрещенных материалов
- В Ялте возле гостиницы загорелся лес
- В прифронтовой зоне Херсонской области запретили продажу алкоголя
- В горах КБР погиб турист из Белоруссии
- Актер Бурунов выступил против съемок продолжения «Слова пацана»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru