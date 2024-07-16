Депутат Кирьянов не стал связывать закон о «серых» SIM-картах с терактом в «Крокусе»

Работа над законопроектом о «серых» SIM-картах шла продолжительное время, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов. 

Законопроект о «серых» SIM-картах не связан с терактом в «Крокус Сити Холле», работа над ним велась еще до трагедии, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

В 2024 году россиянам вернули 10% похищенных кибермошенниками денег
«Работа с SIM-картами началась не вчера, а много лет назад. Возможно, совпадает публичный интерес к этой работе. Идет работа, никому не интересно… А когда что-то случилось, мы видим, что идет процесс. А что такое принятие закона в первом чтении? Это значит, что мы где-то несколько месяцев, а то и год-полтора над этим законопроектом работали. Это было не сегодня и не потому что произошла трагедия в «Крокусе», - сказал Кирьянов.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на ужесточение оборота «серых» SIM-карт. Законопроект предусматривает правила продажи SIM-карт иностранным и российских гражданам, запрет на анонимную оплату телефонного номера наличными средствами и другие положения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крокус Сити ХоллТерактДепутат

Горячие новости

Все новости

партнеры