Депутат Госдумы назвал Россию «страной будущего» в сфере безопасности

Анатолий Выборный отметил, что Россия опережает многие европейские страны и США в области обороны и борьбы с коррупцией. 

Россия опережает Европу и Америку в сфере обеспечения безопасности на различных объектах, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в пресс-центре НСН.

«Нам кажется, что другие страны преуспели в сфере обеспечения безопасности, нам только кажется. Нас пытались убедить, что Россия – это страна третьего мира, но на самом деле, когда мы стали анализировать вопросы обороны, обеспечения безопасности, борьбы с коррупцией. Сегодня и европейцы, и американцы смотрят на Россию как на страну будущего, мы значительно опередили многие страны мира – Америку, Англию, Францию с точки зрения обеспечения безопасности», - рассказал Выборный.

Ранее бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по г. Москве Михаил Игнатов в пресс-центре НСН назвал три категории злоумышленников, которые сообщают о ложном минировании школ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:БезопасностьГосдума
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