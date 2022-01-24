Депутат Госдумы назвал Россию «страной будущего» в сфере безопасности

Россия опережает Европу и Америку в сфере обеспечения безопасности на различных объектах, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в пресс-центре НСН.

«Нам кажется, что другие страны преуспели в сфере обеспечения безопасности, нам только кажется. Нас пытались убедить, что Россия – это страна третьего мира, но на самом деле, когда мы стали анализировать вопросы обороны, обеспечения безопасности, борьбы с коррупцией. Сегодня и европейцы, и американцы смотрят на Россию как на страну будущего, мы значительно опередили многие страны мира – Америку, Англию, Францию с точки зрения обеспечения безопасности», - рассказал Выборный.

Ранее бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по г. Москве Михаил Игнатов в пресс-центре НСН назвал три категории злоумышленников, которые сообщают о ложном минировании школ.

