Депутат Госдумы Бурматов предостерег россиян от лечения собачьим жиром

Собачий жир заметили в продаже в одном из супермаркетов города Артема в Приморье. Парламентарий обратил внимание, что данный продукт не имеет отношения к животным, поскольку извлечение из них жира является нарушением закона.

«Собачьего жира на полках в Российской Федерации быть не может, потому что его запрещено производить, это незаконно», - подчеркнул Бурматов.

По его мнению, производители назвали собачьим жиром неизвестную субстанцию, которую опасно использовать в лечебных целях. На продавца и производителя необходимо написать заявление в Роспотребнадзор, приводит слова законодателя «Газета.Ru».

В феврале 2024 года в Республике Тыва приняли закон об эвтаназии социально опасных бездомных животных. Решение об их судьбе будет принимать специальная комиссия, отмечает «Радиоточка НСН».

