Депутат Чернышов предложил переименовать Хэллоуин в Ночь таинственных историй

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин и переименовать его. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

По словам Чернышова, следует провести ребрендинг западного праздника, сохранив большую часть атрибутики и при этом изменив его дух.

«"Макдоналдс" в нашей стране исчез, но он был крайне успешно импортозамещен. То же самое нужно сделать с Хэллоуином. Вместо него нам нужна условная "Ночь таинственных историй"», — поделился вице-спикер.

Чернышов отметил, что главная проблема Хэллоуина — трансляция иностранных смыслов. Видоизмененный праздник будет популяризировать российские символы вместо западных, например, мистические произведения русских писателей, в том числе Николая Гоголя и Михаила Булгакова, которые «пугают, но заставляют думать».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить праздновать в России Хэллоуин и День святого Валентина.

