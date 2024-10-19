Депутат Чернышов предложил переименовать Хэллоуин в Ночь таинственных историй
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин и переименовать его. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
По словам Чернышова, следует провести ребрендинг западного праздника, сохранив большую часть атрибутики и при этом изменив его дух.
«"Макдоналдс" в нашей стране исчез, но он был крайне успешно импортозамещен. То же самое нужно сделать с Хэллоуином. Вместо него нам нужна условная "Ночь таинственных историй"», — поделился вице-спикер.
Чернышов отметил, что главная проблема Хэллоуина — трансляция иностранных смыслов. Видоизмененный праздник будет популяризировать российские символы вместо западных, например, мистические произведения русских писателей, в том числе Николая Гоголя и Михаила Булгакова, которые «пугают, но заставляют думать».
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить праздновать в России Хэллоуин и День святого Валентина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru