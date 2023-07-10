Депутат Бессараб: доходы россиян вырастут из-за увеличения МРОТ
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT заявила, что увеличение МРОТ повлечет за собой повышение доходов россиян.
По словам парламентария, вырастет доход всех слоев населения, так как поднятие первого тарифного разряда или базовой тарифной ставки в любом случае затронет систему оплаты труда.
Бессараб отметила, что МРОТ неоднократно повышался в течение 2021, 2022 годов. К 2024 году МРОТ растет на 18,5%, а к 2030 году МРОТ объективно может быть увеличен вдвое.
Ранее сообщалось, что министерство труда России намерено увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru