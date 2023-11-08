Собянин: Пассажиры скачали приложение «Метро Москвы» более 10 млн раз

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о том, что с момента запуска приложения «Метро Москвы» его скачали уже 10,3 миллионов раз.

По его словам, также с момента запуска приложения пользователи построили 500 миллионов маршрутов. Также приложение постоянно обновляется, в него добавляют новые функции. Так, в 2023 году была добавлена привязка карт москвича.

Также пользователи приложения могут прямо в нем управлять картой «Тройка», а также выбирать наиболее свободные вагоны метро в режиме онлайн и многое другое.

