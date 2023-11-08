Собянин: Пассажиры скачали приложение «Метро Москвы» более 10 млн раз
8 ноября 202311:07
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о том, что с момента запуска приложения «Метро Москвы» его скачали уже 10,3 миллионов раз.
По его словам, также с момента запуска приложения пользователи построили 500 миллионов маршрутов. Также приложение постоянно обновляется, в него добавляют новые функции. Так, в 2023 году была добавлена привязка карт москвича.
Также пользователи приложения могут прямо в нем управлять картой «Тройка», а также выбирать наиболее свободные вагоны метро в режиме онлайн и многое другое.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru