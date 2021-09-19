Депардье во Франции проголосовал на выборах в Госдуму

«Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму – прим. НСН) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов», - пояснил свою позицию актер.

Депардье отметил, что много путешествовал по России и рекомендовал посетить страну французским интеллектуалам, которые считают, что в России нет демократии

«Я много путешествовал по России и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном», - заявил актер.

Во Франции избирательные участки открылись в Париже, Марселе, Страсбурге, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако. Они начали работу в воскресенье в 08:00 по местному времени.

Напомним, Жерар Депардье получил российское гражданство согласно президентскому указу Владимира Путина от 1 января 2013 года, сохранив французское гражданство.

