Депардье во Франции проголосовал на выборах в Госдуму
Гражданин России, французский актер Жерар Депардье принял участие в выборах в Госдуму РФ. На голосование он приехал в посольстве России в Париже, сообщает РИА Новости.
«Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму – прим. НСН) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов», - пояснил свою позицию актер.
Депардье отметил, что много путешествовал по России и рекомендовал посетить страну французским интеллектуалам, которые считают, что в России нет демократии
«Я много путешествовал по России и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном», - заявил актер.
Во Франции избирательные участки открылись в Париже, Марселе, Страсбурге, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако. Они начали работу в воскресенье в 08:00 по местному времени.
Напомним, Жерар Депардье получил российское гражданство согласно президентскому указу Владимира Путина от 1 января 2013 года, сохранив французское гражданство.
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