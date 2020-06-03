Дело «полицейского омбудсмена» Воронцова передали в СК РФ

На данный момент в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова заведено три уголовных дела. Впервые он был задержан 7 мая по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-полицейского. Он требовал деньги за нераспространение личных фотографий. Позднее они все же были опубликованы, сообщает Ura.ru. Блогер также подозревается в распространении порнографии. Сейчас он находится в СИЗО, свою вину не признает.



