Дело «полицейского омбудсмена» Воронцова передали в СК РФ
Прокуратура Москвы передала дело «полицейского омбудсмена» Владимира Воронцова из МВД в СКР для дальнейшего расследования. Об этом сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
На данный момент в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова заведено три уголовных дела. Впервые он был задержан 7 мая по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-полицейского. Он требовал деньги за нераспространение личных фотографий. Позднее они все же были опубликованы, сообщает Ura.ru. Блогер также подозревается в распространении порнографии. Сейчас он находится в СИЗО, свою вину не признает.
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