Журналист Азар задержан в Москве за поддержку «Омбудсмена полиции»
Сотрудники полиции задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара в центре российской столицы за проведение пикета в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Как сообщает «Интерфакс», репортёр вышел с плакатом к зданию московского главка МВД на Петровке, 38.
Вместе с Азаром задержана координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. В свою очередь сам журналист рассказал, что у него изъяли вещи и составили протокол о повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания Кодекса об административных правонарушениях.
Экс-сотрудник МВД Воронцов был взят под стражу решение Тверского суда Москвы 8 мая. Его обвиняют в вымогательстве группой лиц в крупном размере. По версии следствия, он вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение в сети фотографий интимного характера. Сам создатель «Омбудсмена полиции» вину отрицает, адвокат настаивает, что его оговорили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru