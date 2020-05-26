Журналист Азар задержан в Москве за поддержку «Омбудсмена полиции»

Сотрудники полиции задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара в центре российской столицы за проведение пикета в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Как сообщает «Интерфакс», репортёр вышел с плакатом к зданию московского главка МВД на Петровке, 38.

Вместе с Азаром задержана координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. В свою очередь сам журналист рассказал, что у него изъяли вещи и составили протокол о повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания Кодекса об административных правонарушениях.

Экс-сотрудник МВД Воронцов был взят под стражу решение Тверского суда Москвы 8 мая. Его обвиняют в вымогательстве группой лиц в крупном размере. По версии следствия, он вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение в сети фотографий интимного характера. Сам создатель «Омбудсмена полиции» вину отрицает, адвокат настаивает, что его оговорили.

