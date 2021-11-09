Фигуранту дела об отравлении арбузом в Москве продлили домашний арест

Работнику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления на юго-востоке Москвы, продлили срок домашнего ареста, сообщает пресс-служба Пресненского суда столицы.

Суд арестовал дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом

В сообщении говорится, что мера пресечения Котову продлена до 10 декабря.

Ранее Пресненский суд арестовал Котова на два месяца по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Свою вину он не признает.

По данным следствия, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице, впоследствии пожилая женщина и 15-летний ребёнок погибли в результате отравления. Предполагается, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Результаты исследований показали, что кровь умерших содержит следы этиленгликоля, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Домашний АрестМоскваОтравление
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