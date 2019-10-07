Данные миллионов абонентов «Билайна» слили в сеть

7 октября 201909:03

Компания «Вымпелком» («Билайн») подтвердила факт утечки базы данных клиентов. Речь идет о базе абонентов домашнего интернета по состоянию на 2017 год, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что база доступна для скачивания на файлообменниках – речь может идти о данных почти 8 миллионов абонентов.

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В самой компании утверждают, что к настоящему моменту похищенная информация, по большей части, уже устарела. Тем не менее оператор создал оперативный штаб для расследования утечки.

Ранее стало известно об масштабной утечке базы данных кредиток «Сбербанка», при этом речь шла о 60 миллионах карт. В самом банке позже заявили, что разоблачили сотрудника, который пытался похитить данные, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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