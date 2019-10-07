Данные миллионов абонентов «Билайна» слили в сеть

В самой компании утверждают, что к настоящему моменту похищенная информация, по большей части, уже устарела. Тем не менее оператор создал оперативный штаб для расследования утечки.

Ранее стало известно об масштабной утечке базы данных кредиток «Сбербанка», при этом речь шла о 60 миллионах карт. В самом банке позже заявили, что разоблачили сотрудника, который пытался похитить данные, сообщает РИА ФАН.

